Sono 37 i nuovi positivi in Liguria, 5 nell’imperiese

Sono 37 i nuovi casi confermati, di pazienti positivi al Coronavirus, registrati nelle ultime 24 ore. Tra questi, 19 sono stati individuati tramite test di screening e 18 in pazienti sintomatici. Attualmente i positivi in Liguria, esclusi i guariti con due test negativi consecutivi e i deceduti, sono 1.430, 19 in più di ieri. In provincia di Imperia, invece, i positivi sono 77. In tutta la regione i ricoveri sono 26, 3 in più di ieri, fortunatamente, nessuno in terapia intensiva. anche oggi non si registrano decessi di pazienti covid positivi.

Il dettaglio dei positivi

Nel dettaglio, i positivi in ASL 1 sono 5: 2 contatti di un caso confermato, 2 rientri da altre regioni, 1 rientro da viaggio all’estero. Nel savonese, invece, i positivi sono 2, entrambi rientrati dalle vacanze. Nel genovese sono 17: 3 contatti di un caso confermato, 1 rientro da un’altra regione, 12 risultati dall’attività di screening e un caso in una RSA. All’estremo oriente della regione, invece, i casi sono 13: 9 contatti di un caso confermato, 1 rientro da un’altra regione, 3 dall’attività di screening.

BOLLETTINO CORONAVIRUS – Dati 27 agosto

TOTALE tamponi effettuati 230.312 2.213 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti), di cui: 10.761 37 TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 1.414 19 TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 9.347 18 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI con due test negativi e deceduti) 1.430 19

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA PROVINCIA SAVONA 204 LA SPEZIA 116 IMPERIA 77 GENOVA 828 Residenti fuori Regione/Estero 72 altro/in fase di verifica 133 TOTALE 1.430 (esclusi 1571 deceduti e 7760 guariti)

Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 26 0 3 ASL1 2 0 0 ASL2 8 0 1 Ospedale Policlinico San Martino 1 0 -1 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 0 0 0 Ospedale Gaslini 2 0 0 ASL3 globale 2 0 2 ASL 3 Villa Scassi 2 0 2 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 1 0 -1 ASL4 Sestri Levante 1 0 -1 ASL4 Lavagna 0 0 0 ASL5 10 0 2

Isolamento domiciliare 432 15 TOTALE GUARITI (pazienti che risultano negativi in due test consecutivi) 7.760 18 Deceduti 1.571 0

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 76 ASL 2 500 ASL 3 455 ASL 4 167 ASL 5 412 Liguria 1.610