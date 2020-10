Sono 432 i positivi su 5mila tamponi nelle ultime 24 ore. Muore anche un 54enne

Ecco il bollettino odierno che descrive il flusso dati tra ALISA e il Ministero della Salute.

La situazione in Liguria

Sale a 5.548 il numero dei positivi al Coronavirus in Liguria, esclusi i guariti e i deceduti sono 369 in più di ieri. In tutta la regione, i ricoverati sono 27 in più: il numero dei pazienti ospedalizzati sale a 342, dei quali 26 in terapia intensiva. In provincia di Imperia, il numero dei positivi sale a 319, con 19 ricoverati ( 5 in più di ieri ).

Il dettaglio dei positivi

Sono 432 i tamponi risultati positivi sui 5.149 effettuati nelle ultime 24 ore. I casi positivi riscontrati in pazienti sintomatici sono 349. Nello specifico, 29 sono in provincia di Imperia: si tratta di 14 contatti di un caso confermato e 15 dall’attività di screening. Savona aggiunge 8 positivi: 4 contatti di caso confermato e 4 dall’attività di screening. A Genova i nuovi positivi sono 365: 174 contatti di casi confermati, 190 dall’attività di screening e 1 rientro dall’estero. Sei positivi sono emersi nei presidi ASL 4, tutti dall’attività di screening. ASL 5 conta 24 positivi: 11 contatti di caso confermato e 13 dall’attività di screening

Due i deceduti: giovane siciliano muore a Sanremo

Alisa, nel flusso dati con il Ministero della Salute, segnala il decesso di due pazienti Covid positivi. Si tratta di un uomo di 54 anni morto all’Ospedale di Sanremo, al Pronto Soccorso, residente in Sicilia e un uomo di 86 anni, residente a Genova, morto al primo piano del Pronto Soccorso del San Martino di Genova.

Ecco i dati di oggi

Flussi 15 ottobre

TOTALE tamponi effettuati 362.962 5.149 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti) 16.696 432 TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 2.261 83 TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 14.435 349 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI con due test negativi e deceduti) 5.458 369

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA PROVINCIA SAVONA 375 LA SPEZIA 862 IMPERIA 319 GENOVA 3.366 Residenti fuori Regione/Estero 161 altro/in fase di verifica 375 TOTALE 5.458 (esclusi 9.612 guariti e 1.626 deceduti)

Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 342 26 27 ASL1 19 0 5 ASL2 26 3 1 Ospedale Policlinico San Martino 93 8 8 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 43 4 1 Ospedale Gaslini 20 0 4 ASL3 globale 57 4 1 ASL 3 Villa Scassi 57 4 1 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 30 0 6 ASL4 Sestri Levante 26 0 4 ASL4 Lavagna 4 0 2 ASL5 globale 54 7 1 ASL5 Sarzana 53 7 0 ASL5 Spezia 1 0 1

Isolamento domiciliare 2.771 11 TOTALE GUARITI (pazienti che risultano negativi in due test consecutivi) 9.612 60 Deceduti* 1.626 3

*uomo di anni 64 deceduto 13/10 a Rapallo (GE)

donna di anni 95 deceduta 13/10 ospedale San Paolo Savona

uomo di anni 79 deceduto 13/10 ospedale San Paolo Savona

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 860 ASL 2 1.194 ASL 3 1.303 ASL 4 427 ASL 5 617 Liguria 4.401