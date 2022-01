Sono 5835 i nuovi casi di oggi. Cinque morti in 24 ore

Coronavirus

Tre i decessi in provincia di Imperia. Ecco i dati di oggi.

Ecco il flusso dati Alisa-Ministero della Salute sull'andamento della pandemia da Coronavirus in Liguria.

Coronavirus: quasi 6mila casi in 24 ore

I nuovi casi di Coronavirus, registrati in 24 ore, sono 5.835, su oltre 32mila tamponi eseguiti. I positivi totali sono 52.107, sono 958 in più di ieri. Sul fronte ricoveri, gli ospedalizzati sono 731 (-3), in terapia inedita 44. Tra questi ultimi 34 non vaccinati.

Nel bollettino di oggi sono registrati 9 morti, tra cui cinque nelle ultime 24 ore. Nel conto dei morti anche una donna di 92 anni, deceduta a Bordighera, un uomo di 98 anni (Saint Charles) e un uomo di 86 anni deceduto presso il Borea di Sanremo.

Il dettaglio dei positivi

Il dato dei nuovi positivi è riferito alla residenza della persona testata

IMPERIA (Asl 1): 766

SAVONA (Asl 2): 924

GENOVA: 3.497, di cui:

• Asl 3: 3.033

• Asl 4: 464

LA SPEZIA (Asl 5): 616

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 32

