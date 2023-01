Sopralluogo a la Vesca per il cantiere di ripristino

Sopralluogo a La Vesca, questo pomeriggio, con Regione Liguria, Comune e Anas per l'avvio, tra quindici giorni, del cantiere di sicurezza stradale per ripristinare l'Aurelia e eliminare, tra circa due anni, il senso unico alternato sulla trafficata arteria. Il costo complessivo dell'opera è di 13 milioni di euro, 10 dei quali finanziati da Anas e tre dalla regione con fondi stanziati dopo la mareggiata del 2018 e il PNRR.

Sopralluogo a La Vesca con Regione, Comune e Anas

Presenti al sopralluogo a La Vesca il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, l'assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella, l'assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone e i tecnici Anas.

La scogliera

La messa in sicurezza definitiva del tratto di strada, sottoposto a uno smottamento importante da 100 anni (che ha trascinato in mare un intero convento) e aggravato dalla mareggiata del 2018 (con la collina che scivola in mare 8 centimetri all'anno), si compone di tre interventi principali. Il primo, già avviato, per oltre 2 milioni di euro, finanziati con i fondi di Protezione Civile, prevede il drenaggio con dei gabbioni delle elevate quantità d'acqua presenti al di sotto della strada e il consolidamento della scogliera.

L'Aurelia

Anas interverrà con il ripristino vero e proprio della strada (e parteciperà al consolidamento della scogliera). I lavori partiranno tra quindici giorni, dopo il Festival di Sanremo e dureranno auspicabilmente due anni.

Assessore Donzella

Sindaco Biancheri

Assessore Giampedrone

La "Salita del Poggio"

Il terzo intervento, finanziato con fondi PNRR di protezione civile, prevede il consolidamento della "salita del Poggio". Tutti e tre gli interventi sono imprescindibili per la tenuta finale della scogliera.