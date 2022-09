Sotto controllo lo spaventosi incendio di Laigueglia

Regione Liguria, in seguito al sopralluogo effettuato sul posto dal governatore Giovanni Toti, comunica che il vasto incendio che nella giornata di oggi ha minacciato l'abitato di Laigueglia è sotto controllo.

L'incendio di Laigueglia

"L’incendio che questa mattina ha minacciato l’abitato di Laigueglia - scrive il governatore su FB- è fortunatamente sotto controllo. Grazie ai volontari dell’antincendio boschivo, ai Vigili del fuoco e a tutti coloro che in queste ore non si sono mai fermati e stanno ancora lavorando per domare le fiamme e permettere ai cittadini evacuati di rientrare nelle loro case".

Sul posto è intervenuto il canadair ed è stato richiesto di attivare un secondo aereo: le operazioni sono risultate difficoltose per il forte vento

Sempre attivi, oltre ai Vigili del Fuoco, due elicotteri regionali e 30 volontari dell'antincendio boschivo con quattro mezzi.