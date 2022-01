"Spareremo a te o alla tua famiglia" Toti solidale con l'immunologa minacciata dai no-vax

L'ennesimo caso

Antonella Viola raggiunta da una busta contenente un proiettile e una lettera minatoria. Toti "Triste e deprecabile".

“Tutta la mia solidarietà alla professoressa Antonella Viola, vittima di inaccettabili minacce. È assurdo che una scienziata, impegnata nella lotta al Covid fin dall'inizio della pandemia, sia oggetto di attacchi simili". Questo il messaggio di vicinanza del Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti all’immunologa padovana, sotto scorta per le minacce di morte ricevute per mezzo di una busta contenente una lettera anonima e un proiettile.

"I no-vax non accettano le evidenze della scienza"

"D'altra parte è ormai chiaro che i no vax non accettino le evidenze della scienza, in alcuni casi perfino rifiutando le cure ospedaliere che potrebbero salvare loro la vita. Sono certo che, come altri professionisti vittime di minacce o insulti tra cui l'amico Matteo Bassetti, anche l'immunologa Viola non arretrerà di un passo nel suo impegno. La violenza - conclude Toti non è mai accettabile, il fatto che venga rivolta a tante persone che ogni giorno, da ormai due anni, lavorano per la salute pubblica, è ancora più triste e deprecabile".

Le minacce

È stata la stessa scienziata a rendere noto sui suoi canali social quanto avvenuto. Nell busta che le è stata recapitata una lettera minatoria che le intimava di dichiarare la vaccinazione per i bambini pericolosa - pena un agguato a colpi di arma da fuoco -, e un proiettile. Scrive su Facebook: