Spinosi e Palmero via dalla Lega per candidarsi con Scullino

Spinosi e Palmero in lista con l'ex sindaco Scullino

Gli ex leghisti Andrea Spinosi ed Eleonora Palmero si sono candidati nella lista “Scelgo Scullino” alle prossime elezioni comunali di Ventimiglia. Sin dal giugno scorso, quando proprio la Lega determinò la caduta dell’amministrazione retta dall’allora sindaco Gaetano Scullino, aveva subito fatto presente che quella di recarsi dal notaio non era la soluzione giusta e lui, infatti, si rifiutò di firmare la sfiducia.

Successivamente, al culmine di una serie di contrasti interni

ha deciso di non rinnovare la tessera. Stesso discorso per l’ex assessore Eleonora Palmero. Sul settimanale oggi in edicola, diversi servizi di politica su Ventimiglia e in particolare la questione del centrodestra, che sta perdendo i pezzi.

Fabrizio Tenerelli