Stabili i dati dei positivi nella nostra Regione, poco oltre i 300 casi

I dati dei positivi in Liguria forniti da Alisa

In rialzo oggi la proporzione fra nuovi positivi e tamponi refertati, nel quotidiano bollettino regionale sull’epidemia da Covid-19 nel nostro territorio: i 304 nuovi contagi sui 3.092 tamponi molecolari refertati, infatti, rappresenta un 9,8%. Non è tuttavia insolito che queste percentuali si alzino all’abbassarsi del numero dei tamponi refertati durante il week end: questo in quanto i casi più urgenti (e dunque più probabilmente positivi) tendono ad avere la precedenza: presto dunque per dire se si tratti di una battuta d’arresto del trend lentamente discendente visto in questi giorni.

Dei nuovi positivi, 147 sono residenti nel genovese, 48 dei quali in ASL 4, che dunque registra numeri raddoppiati rispetto alla ventina di ieri. 43 i nuovi casi invece nell’imperiese, 50 nel savonese e 54 nello spezzino. Altri 10 nuovi contagi si sono registrati fra non residenti in Liguria.

Scendono nel frattempo ancora gli ospedalizzati, oggi -30 a quota 960, in Terapia Intensiva i ricoverati sono 92. 100 sono i ricoverati in ASL 4, di cui 5 in Terapia Intensiva. Altri 20 i decessi, ma ancora una volta in buona parte un “conguaglio” di morti avvenute tempo fa, sino a metà novembre, in gran parte avvenute all’ospedale di Albenga che evidentemente ha allineato di colpo i dati. In questi giorni questo genere di fenomeno – affatto inusuale – sta verificandosi con particolare frequenza e rilevanza statistica: questo comporta una certa inaffidabilità del dato recente, poiché così come i morti segnalati oggi si riferiscono in parte rilevante a molti giorni fa, egualmente molti decessi avvenuti in queste ore potranno non apparire sui bollettini ancora per diversi giorni.

Coronavirus, il bollettino di oggi

TOTALE tamponi effettuati: 625.828 (+3.092)

TOTALE Test antigenici rapidi (dato riferito a far data dal 02/11/2020): 89.266 (+3.115)

TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti): 53.779 (+304)

TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti): 10.435 (-104)

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA

SAVONA: 1.126

LA SPEZIA: 1.662

IMPERIA: 821

GENOVA: 6.013

Residenti fuori Regione/Estero: 360

altro/in fase di verifica: 453

TOTALE: 10.435

(esclusi 40.823 guariti e 2.521 deceduti)

Ospedalizzati: 360 (92 in Terapia Intensiva) (-30)

ASL1 101 (9) -10

ASL2 86 (15) -7

Ospedale Policlinico San Martino 275 (30) -8

Ospedale Evangelico 23 (5) 0

Ospedale Galliera 129 (8) 0

Ospedale Gaslini 11 (0) 2

ASL3 globale 125 (9) -1

ASL 3 Villa Scassi 125 (9) -1

ASL 3 Gallino 0 0 0

ASL3 Micone 0 0 0

ASL3 Colletta 0 0 0

ASL4 globale 100 (5) -4

ASL4 Sestri Levante 99 (5) -4

ASL4 Lavagna 1 (0) 0

ASL4 Rapallo 0 0 0

ASL5 globale 110 (11) -2

ASL5 Sarzana 103 (8) -3

ASL5 Spezia 7 (3) 1

Isolamento domiciliare: 9.456 (-72)

TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 40.823 388

Deceduti*: 2.521 (+20)

*dettaglio deceduti

data decesso sesso età luogo decesso

04/12/2020 F 59 ASL5-Sarzana

04/12/2020 F 81 ASL5-Sarzana

04/12/2020 F 83 ASL5-Sarzana

02/12/2020 M 77 ASL2-Ospedale Albenga

04/12/2020 M 87 ASL2-Ospedale Albenga

04/12/2020 F 78 ASL2-Santa Corona Pietra Ligure

27/11/2020 M 83 ASL2-Ospedale Albenga

25/11/2020 M 95 ASL2-Ospedale Albenga

23/11/2020 F 86 ASL2-Ospedale Albenga

24/11/2020 M 79 ASL2-Ospedale Albenga

21/11/2020 M 90 ASL2-Ospedale Albenga

19/11/2020 F 89 ASL2-Ospedale Albenga

19/11/2020 F 86 ASL2-Ospedale Albenga

18/11/2020 M 90 ASL2-Ospedale Albenga

16/11/2020 F 92 ASL2-Ospedale Albenga

16/11/2020 M 84 ASL2-Ospedale Albenga

13/11/2020 M 81 ASL2-Ospedale Albenga

15/11/2020 F 87 ASL2-Ospedale Albenga

16/11/2020 F 85 ASL2-Ospedale Albenga

16/11/2020 F 85 ASL2-Ospedale Albenga

ASL Soggetti in sorveglianza attiva

ASL 1: 2.709

ASL 2: 879

ASL 3: 3.784

ASL 4: 1.075

ASL 5: 786

Liguria: 9.233