Stelle confermate per due ristoranti del ponente ligure

Rimangono nel novero dei ristoranti stellati – secondo la celeberrima Guida Michelin – i due esercizi del ponente ligure, a Sanremo e a Porto Maurizio: si tratta dei ristoranti Paolo e Barbara della Città dei Fiori e del ristorante Sarri, dello chef Andrea Sarri, nel capoluogo. A margine del recente aggiornamento per il 2021, invece, la Liguria si arricchisce con due new entry: Impronta D’acqua a Cavi di Lavagna, dello chef Ivan Maniago e NOVE ad Alassio, con lo chef Giorgio Servetto. In tutto, i ristoranti stellati nella guida che riunisce i locali top in Italia, nella regione, sono 7.

Per rimanere aggiornato sulle principali notizie di tuo interesse, seguici cliccando sui social che preferisci! Lista WhatsApp Lista WhatsApp Pagina facebook Instagram