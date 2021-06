Stop AstraZeneca agli under 60 dopo i casi di trombosi

Il Governatore di Regione Liguria, Giovanni Toti, ha annunciato che sarà immediatamente sospesa la somministrazione del vaccino Vaxzervia (AstraZeneca) ai liguri con meno di 60 anni. La decisione in seguito ai casi di trombosi registrati negli ultimi giorni, tra i quali quello che ha portato, ieri pomeriggio, alla morte, dopo 15 giorni di agonia, di Camilla Canepa, 18enne di Sestri Levante (afflitta, comunque, da una piastrinopenia autoimmune).

AstraZeneca sospeso in Liguria

“Viene sospeso immediatamente l'uso del vaccino Astrazeneca nelle persone con meno di 60 anni”. Così il presidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Giovanni Toti a margine della conferenza quotidiana di aggiornamento sulla pandemia in Liguria.

“Oggi è una giornata complessa anche dal punto di vista emotivo – aggiunge Toti - Voglio esprimere nuovamente le condoglianze e la vicinanza di tutta la Regione alla famiglia di Camilla per la perdita dell’affetto più caro”.

Appuntamenti confermati, dosi sostituite con Pfizer o Moderna

"A seguito delle decisioni assunte dal Cts, la nostra Azienda Ligure Sanitaria Alisa – prosegue il presidente della Regione Liguria - ha già dato indicazioni a tutte le Asl per sospendere la somministrazione del vaccino Astrazeneca ai liguri con meno di 60 anni: coloro che hanno prenotato nelle liste volontarie manterranno il primo appuntamento ma saranno vaccinati con un siero a mRNA Pfizer o Moderna. In Liguria si tratta di circa 2400 persone. Appuntamenti invariati anche per le seconde dosi agli under60 che si siano vaccinati nelle liste volontarie con una prima dose Astrazeneca: in Liguria sono oltre 23mila persone che, come deciso dal Cts, riceveranno il richiamo con un vaccino Pfizer o Moderna. A meno di diverse indicazioni nazionali, a cui ovviamente ci atterremo, il richiamo sarà loro somministrato nell’appuntamento già fissato dopo 12 settimane dalla prima dose”.

Nessun cambiamento per gli over 60

“Non cambia invece – prosegue Toti – la campagna vaccinale per gli over60, per cui è ancora raccomandato un vaccino a vettore virale (Astrazeneca o Johnson), anche se devo dire che la platea ancora da vaccinare in questa fascia di popolazione sia ormai molto molto limitata, considerata anche la possibilità da diversi giorni di poter prenotare, in alternativa, la vaccinazione con Pfizer o Moderna”.

"Non è simpatico lo scaricabarile"

Il governatore ligure ribadisce che “la possibilità di somministrare Astrazeneca alle persone tra 18 e 60 anni non è stata frutto di una libera iniziativa delle Regioni ma – sottolinea Toti - di precise raccomandazioni del Cts del 12 maggio scorso, confermate anche in una circolare del ministero della salute della prima settimana di giugno. Le Regioni hanno quindi adottato regole che venivano decise altrove, a Roma, come è giusto che sia perché è evidente che il coordinamento tecnico della campagna vaccinale spetti al Cts e ad Aifa, non alla Struttura commissariale e non alle Regioni che hanno adottato le regole decise a Roma. Ora quelle regole sono cambiate e Regione Liguria si atterrà alle mutate regole, come ha sempre fatto. Non è simpatico lo scaricabarile e, forse - conclude - si poteva arrivare prima ad una definizione più certa, visto che sull’aneddotica relativa all’uso di Astrazeneca si potrebbe scrivere un intero capitolo di un libro”.

I dati Covid

Per quanto riguarda i dati sulla diffusione del Covid in Liguria, “la situazione continua ad evolvere positivamente: nonostante siamo in zona bianca, continuiamo ad effettuare un’attività di screening profondo con quasi 5mila tamponi nelle ultime 24 ore e solo 10 casi positivi. Sono numeri molto molto bassi. Continuano a calare anche gli ospedalizzati: in tutta la Liguria ci sono 75 pazienti ricoverati per Covid, 13 in meno rispetto a ieri. Sono 18 i pazienti in Terapia intensiva. Oggi è stato registrato il decesso di una persona, una donna di 92 anni a Sarzana. È importante sottolineare anche l’aspetto positivo della campagna vaccinale che ha ridotto i ricoveri e il tasso di mortalità in modo anche più rapido delle migliori previsioni”.

Procede a pieno ritmo la campagna vaccinale: “Già oggi – afferma Toti - siamo arrivati ad oltre 80mila vaccinazioni in cinque giorni, raggiungendo il record settimanale per la Liguria. Ovviamente proseguiranno le vaccinazioni anche sabato e domenica. Oltre il 25% della popolazione (25,36%) – conclude - ha completato il ciclo vaccinale”.