Stroncata da un malore in acqua

Tragedia a Sanremo, nel primo pomeriggio. Una donna stroncata da un malore mentre si trovava in acqua.

Donna stroncata da malore

La donna, di circa 70 anni, intenta a fare il bagno di fronte a via Trento e Trieste, nella città dei fiori ha accusato un malore mentre si trovava in acqua. Il personale della spiaggia vicino è riuscito a trascinarla a riva, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Sul posto la Capitaneria di Porto. Nella zona in cui si è consumata la tragedia vige da alcuni giorni il divieto di balneazione (preventivo), per la rottura di un collettore fognario a Pian Di Nave.