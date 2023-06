Sversamento della fogna e divieti di balneazione, nei guai 6 condomini di Sanremo

Il Comune di Sanremo ha emesso sei ordinanze

Sei ordinanze sono state emesse dal Comune di Sanremo nei confronti di altrettanti condomini - situati tra corso Inglesi, corso Matuzia e zona Foce - nei confronti dei quali è stato accertato lo sversamento fognario in mare, all’origine di alcuni di divieti di balneazione scattati, nei giorni scorsi. All'esito delle analisi effettuate dall’Arpal, che hanno dato esito favorevole sui punti di prelievo “Trento Trieste” e “Rio San Bernardo”, la balneazione è tornata possibile su tutto il litorale cittadino.

Tuttavia, in seguito ai divieti di balneazione emanati in zona Foce, tra maggio e giugno

l’ufficio Ambiente del Comune aveva sollecitato Rivieracqua (il gestore unico del ciclo integrato delle acque in provincia di Imperia), a intensificare i monitoraggi sui rii Foce e San Bernardo. Le verifiche hanno permesso di individuare i presunti responsabili di alcuni episodi di inquinamento.

Rischiano ammende tra i 600 e 60mila euro

Agli amministratori dei sei condomini interessati è stato intimato il ripristino immediato delle condizioni di sicurezza e l’eliminazione delle condizioni di rischio e pregiudizio per la salute pubblica. In caso di inottemperanza nei termini previsti, potrebbe scattare la segnalazione all’autorità giudiziaria. Il Comune sta inoltre procedendo a trasmettere a Regione Liguria gli atti relativi agli illeciti riscontrati in quanto ente competente nelle procedure sanzionatorie in caso di sversamento fognario, con ammende comprese tra 600 e 60mila euro.

Fabrizio Tenerelli