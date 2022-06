Tante cose da fare in Provincia di Imperia tra arte, cibo e sport

Ecco tutti gli eventi in Provincia di Imperia per questo fine settimana, tra mostre sulla Resistenza, visite guidate di borghi, sport e molto altro.

Sabato 11 giugno

BORDIGHERA

Lorenza Mazzetti

Fino al 12 giugno e dalle ore 17 alle 19 nella Sede UCD/ANPI visitabile la mostra di Lorenza Mazzetti, dal buio della dittatura alla luce dell'arte - libri scritti immagini video. Ingresso libero

Mercato di Coldiretti

Dalle ore 8.30 alle 13 in via I Maggio mercato Campagna Amica di Coldiretti

Mostra sulla Anglicana

Al Centro Culturale Polivalente dell’ex Chiesa Anglicana, visitabile fino al 26 giugno la mostra dal titolo “La chiesa anglicana di All Saints a Bordighera”

CERVO

Visita guidata

Alle ore 18 visita didattica guidata nel paese. Quota di partecipazione 7 euro. Ritrovo al parcheggio ex Stazione Ferroviaria. Prenotazione obbligatoria al 338 5959641

DIANO MARINA

In art we trust

Alle ore 17 a Palazzo del Parco workshop di pittura, scrittura e fotografia organizzato da Nora Studio.Per info e iscrizioni 392 5251599

IMPERIA

Mercatoretrò

Dalle 14 alle 20, in Calata Anselmi, fino al 12 giugno, mercato di auto, moto, cicli, ricambi d'epoca, antiquariato e oggetti da collezione. Possibile prova con simulatore di guida. Ingresso libero

Io qui sottoscritto

Ultimo giorno di apertura all’Oratorio di Santa Caterina, Via S. Maurizio 42, della mostra ‘Io qui sottoscritto. Testamenti di grandi italiani’ curata dal Consiglio Nazionale del Notariato e dalla Fondazione Italiana del Notariato grazie alla collaborazione con il Consiglio Notarile di Imperia e Sanremo e del Rotary Club Imperia. Ingresso libero

Serenella Sossi

Fino al 12 giugno al Grappolo Enoteca e Cucina, Calata Cuneo 61, la mostra di Serenella Sossi. Visitabile negli orari di apertura del locale, chiuso il lunedì e martedì

OSPEDALETTI

Villa San Luca

Sono in programma alle ore 11, 15 e 16.30 le visite guidate a Villa San Luca. Ingresso: iscritti FAI 7 euro, intero 15 euro, ridotto 7 euro (aperture venerdì e sabato)

SANREMO

Brocante

Dalle ore 9 alle 19 in piazza San Siro mercatino di antiquariato

Ambiente clima futuro

Alle ore 10.30 al Museo Civico inaugurazione della mostra “Ambiente clima futuro”, un progetto fotografico collettivo nazionale, proposto a Sanremo dal Fotoclub Riviera dei Fiori. La mostra è visitabile fino a domenica 26 giugno (da martedì a domenica ore 10/12 e 15/19). Oggi ingresso gratuito

Vinili autografati

Al Whisky a GoGo del Teatro Ariston, fino al 30 giugno, visitabile la collezione di vinili autografati e cimeli di personaggi dello spettacolo, raccolti da Mario Vanzan Apertura ore 16/19

Con altri occhi

Alle ore 16.30 al Museo Civico di piazza Nota 2 presentazione del libro “Con altri occhi - gli animali raccontano tra fantasia e realtà” (Laura Capone editore) di Giuseppina Gullì. Ingresso gratuito

Premio Semeria

Alle ore 17 al Teatro dell’Opera del Casinò per il Premio Letterario Internazionale Casinò di Sanremo Antonio Semeria consegna del premio alla carriera al prof. Francesco Sabatini, presidente emerito dell’Accademia della Crusca. Nel corso del pomeriggio la giuria popolare decreterà i vincitori delle sezioni Inediti del Premio Semeria. Ingresso libero sino ad esaurimento dei posti liberi

VENTIMIGLIA

Lo Sport… al Forte

Dalle ore 9 alle 23 al Forte dell’Annunziata una giornata dedicata allo sport a cura dell’Arrows Spinning Team con spinning, indoor cycling e beach handball.

Brocante

Dalle 9 alle 19 mercatino di antiquariato nel tratto pedonale di via Aprosio

Cibo

Fino al 4 settembre al Forte dell’Annunziata è aperta “Cibo”, la mostra del fotografo statunitense Steve McCurry con esposizione di 70 scatti dell’artista quattro volte vincitore del World Press Photo. Ingresso 12 euro. Orari: fino al 30 giugno, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30, venerdì apertura serale h 19.30/23

Acquerelli

Aperta ore 10/18 a Palazzo Hanbury, e fino a domani, la mostra di acquarelli botanici di Chiara Trinchieri.

InfiniteMigliaVentimiglia

Dalle ore 9 alle 19 al porto di Cala del Forte percorso con l'obiettivo di raccogliere fondi per il recupero di alcune fontane del centro storico. La formula è questa: per ogni miglio percorso (correndo, camminando o passeggiando), gli sponsor verseranno 2 euro. A cura del Lions Club Ventimiglia.

Domenica 12 giugno

BAJARDO

Esposizione

Nella Sala Polivalente di piazza Rubino mostra “Uno sguardo su Bajardo” con cartoline storiche, scorci del paese dipinti dal pittore Mario Zunino, poesie in dialetto e ricordi del poeta Livio Tamagno. Ingresso libero

BORDIGHERA

Libri

Alle ore 16 l Giardino di Irene Brin a Sasso presentazione del libro della scrittrice albanese italofona Anilda Ibrahimi dal titolo “Volevo essere Madame Bovary”. Intervista l’autrice Olimpia Gargano. Letture di Silvia Villa . Intermezzi musicali di Giovanni Peirone e Francesca Pilade., Ingresso gratuito

Il cielo cade

Ultimo giorno di apertura dalle ore 17 alle 19 nella Sede UCD/ANPI per la mostra di Lorenza Mazzetti, dal buio della dittatura alla luce dell'arte - libri scritti immagini video. Ingresso libero

DIANO MARINA

In art we trust

Alle ore 17 a Palazzo del Parco workshop di pittura, scrittura e fotografia organizzato da Nora Studio.Per info e iscrizioni 392 5251599

IMPERIA

Canti d'amore e di mistero

Alle ore 17 all'Oratorio di San Pietro concerto a cura di Pànta Musicà

Mi raccomandeRAI

Alle ore 21 al Teatro del Mutuo Soccorso spettacolo del corso teatrale per adulti diretto da Giorgia Brusco. Ingresso ad offerta libera, obbligo di mascherina FFP2

MONTALTO

Vivi Montalto

Dalle ore 10 alle 18 yoga e a seguire musica live del Chouky Jazz Trio (Benjamin Choukroun, piano, Romann Dauneau, basso, Nino Zuppardo, batteria)

PIEVE DI TECO

Mercatino Arti e Sapori

Dalle ore 9 alle 19 sotto i portici di corso Ponzoni mercatino di artigianato, prodotti agroalimentari, antiquariato

SANREMO

Brocante

Dalle ore 9 alle 19 in piazza Colombo e all'ingresso del Palafiori mercatino di antiquariato

VENTIMIGLIA

