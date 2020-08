Tendinopatia: saltano gli assoluti di Padova per il primatista Davide Re

Saltano gli assoluti di Padova

Saltano gli assoluti di Padova, in programma nel weekend, per il primatista italiano dei 400 metri Davide Re, di Imperia, a causa di una tendinopatia riscontrata dopo un infortunio riportato, domenica scorsa, in una gara a Stoccolma. E’ lo stesso atleta a comunicarlo. Re, infatti, si è sottoposto a risonanza magnetica ed ecografia all’Istituto di Medicina e Scienza dello sport del Coni, all’Acqua Acetosa di Roma. Gli accertamenti hanno evidenziato una “Tendinopatia inserzionale del tendine d’Achille destro riacutizzatasi durante la gara”.

Leggi qui le altre notizie