Tenta di rubare oltre 100 litri di gasolio, arrestato idraulico

Tentato furto di gasolio nella notte. I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un idraulico di 25 anni. E' successo a Chiavari, nel levante genovese. I militari del Nucleo Radiomobile di Chiavari, nel corso di un servizio perlustrativo, hanno sorpreso il 25enne di origine ucraina ma da tempo residente nel Tigullio, mentre tentava di impossessarsi di 115 litri di gasolio dai serbatoi di quattro autocarri di proprietà di una ditta di traslochi. A compiere il furto erano in due, ma uno è riuscito a fuggire all'arrivo dei carabinieri. La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario. Il giovane idraulico ha raccontato ai militari che avrebbe usato il gasolio per i suoi mezzi.