Tornano a scendere i positivi al Coronavirus in provincia di Imperia, ma muore una donna

La curva riprende a proseguire verso il basso, nell’imperiese, per quanto riguarda i pazienti covid-19 positivi. Dal consueto bollettino di Alisa, i dato che emerge è che il numero di contagiati è sceso da 202 a 196 in 24 ore. Sul fronte delle ospedalizzazioni, in provincia, invece si registra un aumento: un ricoverato in più rispetto a ieri. Anche sul fronte più tragico si registra una cattiva notizia: è morta una donna di 91 anni, positiva la virus, all’Ospedale di Sanremo. Ecco i dati per Imperia e per tutta la Liguria.

Ecco i dati odierni

CASI



SAVONA 251

LA SPEZIA 54

IMPERIA 196

GENOVA 1330

altro/in fase di verifica 2

TOTALE 1833



Ospedalizzati

ASL1: 12 (+1) 1 in terapia intensiva

ASL2 16 (-1)

Ospedale Policlinico San Martino: 7 (-1) 1 in terapia intensiva

Ospedale Evangelico: 0

Ospedale Galliera: 8 (-1)

Ospedale Gaslini: 0

ASL 3 Villa Scassi: 18

ASL 3 Gallino: 0

ASL3 Micone: 0

ASL3 Colletta: 0

ASL4 Sestri Levante: 5

ASL4 Lavagna:0

ASL5 6 (-1)

Asintomatici 1761 (-46)

Sintomatici (Febbre o tosse o dispnea) 72(-3)

Isolamento domiciliare (174 +5)

TOTALE GUARITI (GUARITI CON 2 TEST CONSECUTIVI NEGATIVI) 6534 +52

Soggetti in sorveglianza attiva

ASL 1 77

ASL 2 88

ASL 3 144

ASL 4 54

ASL 5 52

Liguria 415

Decessi

DECESSO DI PAZIENTI COVID-19 POSITIVO 18 GIUGNO 2020 (ultime 24 ore, dalle 14 dell’17 giugno alle 14 del 18 giugno)

ASL 1

Segnalato un decesso: una donna di 91 anni, della provincia di Imperia, deceduta il 17 giugno all’ospedale di Sanremo

ASL 2

LPresidio di Levante segnala il decesso di una donna di 90 anni della provincia di Savona

ASL 3

Ospedale Villa Scassi segnala un decesso: una donna di 91 anni, con comorbidità, deceduta il 17/6/2020 nel reparto di Medicina. Il Covid 19 è stato ritenuto concausa del decesso

ASL 4

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

ASL 5

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

GALLIERA

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

POLICLINICO SAN MARTINO

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

