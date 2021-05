Toti: “Liguria ad un passo dalla zona bianca, ora eliminiamo il coprifuoco”

La Liguria è a un passo dalla zona bianca, con la Città metropolitana di Genova a la Provincia di Savona al di sotto, in modo significativo, della quota che la determina, ovvero 50 casi ogni 100mila abitanti. I numeri di oggi infatti confermano la flessione del contagio e il miglioramento della situazione: la nostra regione registra nel complesso 51 casi ogni 100mila abitanti a settimana, mentre sotto soglia restano Genova con 43 casi e Savona con 41.

La provincia di Imperia è a quota 52

La provincia di Imperia è a quota 52, quella della Spezia a 71. Tutte le quattro province registrano dati in calo rispetto a ieri”. Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti fa il punto sulla situazione Coronavirus in Liguria.

“Prosegue anche il calo dell’occupazione dei posti letto – continua Toti –: oggi, anche in un giorno come la domenica in cui le dimissioni sono solitamente ridotte, sono 11 in meno. Purtroppo registriamo 4 decessi: siamo consci che anche uno solo sia comunque troppo, ma il calo della mortalità conferma l’impatto decisivo della campagna vaccinale nella nostra Regione”.

“Sul fronte dei vaccini siamo al 93% del somministrato sul consegnato, segno che la nostra campagna continua a ritmo sostenuto. Il calo costante del contagio e il fatto che le somministrazioni proseguano senza sosta – precisa Toti – ci confermano ancora di più le nostre convinzioni: le riaperture non sono solo possibili ma necessarie. Con questi dati, il coprifuoco è una misura che può e deve essere superata per dare un vero impulso alla ripartenza del Paese. Serve mantenere alta l’attenzione, monitorare costantemente l’andamento del contagio, ma anche ripartire. Farlo, oggi, non solo è possibile: è indispensabile”.