Toti su coronavirus: “Aspettiamoci crescita esponenziale contagi”. In Asl 1: un morto e 6 ospedalizzati

Crescita esponenziale dei contagi

“Aspettiamoci una crescita esponenziale di contagiati anche in Liguria”. Lo ha dichiarato il governatore della Liguria, Giovanni Toti, nel corso della conferenza stampa serale durante la quale è stato fatto il unto sui contagiati in Liguria. Per quanto riguarda l’Asl 1 Imperiese, gli ospedali di Sanremo e Imperia, si segnalano un deceduto e sei ospedalizzati.

“Abbiamo prudenza per predisporci a una crescita esponenziale anche in Liguria. Mi sento di dire che non sin resterà più su questi numeri – ha affermato Toti, puntando sul fatto che i nuovi contagiati non provengono più soltanto dai cluster ben noti, ma ci cono anche autoctoni -. Ci aspettiamo un incremento dei pazienti, ragione per cui abbiamo approntato dei piani operativi che offrono la possibilità di gestire pazienti in bassa, media e alta intensità di cura”. Toti ha annunciato, dove i numeri si dovessero moltiplicare di usufruire di strutture per la sorveglianza attiva. “Ci prepariamo a gestire picchi di contagio importanti”, ha aggiunto “garantendo a tutti le cure indispensabili e ciò comporta alcuni sacrifici”.

“In merito al paziente deceduto a Sanremo- precisa Toti- contrariamente a quanto detto in conferenza stampa, vorrei rettificare che la persona è stata ricoverata in ospedale per una perforazione intestinale. Dopo aver fatto una tac è emersa una brutta polmonite e sottoposto al test è risultato positivo. Successivamente il paziente, dal quadro clinico già compromesso, è deceduto nel reparto di infettivologia.”

