Tragedia per il maltempo a Ventimiglia: netturbino Docks Lanterna morto mentre andava al lavoro

Tragedia

C’è una vittima per il maltempo a Ventimiglia. Si tratta di Carmelo Alfano, circa sessant’anni, operatore ecologico dipendente di Dock Lanterna, la società appaltatrice di igiene urbana nella città di confine, abitante ad Airole, in val Roya, una delle zone flagellate, morto mentre si stava recando al lavoro sabato notte.

Stando a quanto ricostruito, potrebbe essere precipitato con l’auto, una Fiat Panda, nella voragine aperta dal fiume Roya sulla statale 20. Il corpo è stato ritrovato domenica scorsa, in frazione Trucco, a Ventimiglia, su una “spiaggetta” del fiume Roya.

Con l’odierno riconoscimento da parte dei familiari, è stato così identificato uno degli 8 corpi trovati negli ultimi giorni, l’unico a non essere emerso dal mare. “Ho lavorato con lui per trent’anni ed è stata una grande persona – afferma il collega e sindacalista Uil, Vincenzo Giacovelli -. Sabato avrebbe dovuto presentarsi al lavoro, ma non si è visto. Solitamente posteggiavamo uno accanto all’altro, entrambi avevamo una Fiat Panda, ma la sua non c’era”.

Prosegue Giacovelli: “Pensavamo che non fosse venuto al lavoro per il maltempo e domenica era di riposo, così non abbiamo fatto caso più di tanto”. Ora i familiari di Carmelo chiedono di aprire un’indagine per verificare che non sia responsabilità di terzi. Si svuole infatti capire, se quella strada poteva essere aperta o se avrebbe dovuto essere chiusa. La dinamica del tragico incidente è ancora da ricostruire.

