Tre ricoveri in più in provincia

Coronavirus

Ecco i dati di oggi.

Ecco il flusso dati Alisa-Ministero della Salute sull'andamento della pandemia da Coronavirus in Liguria.

Covid: 1507 casi in 24 ore

Sono 1507 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Liguria nelle ultime 24 ore a margine dei 2561 test molecolari e dei 9059 test rapidi effettuati. I positivi totali sono 17.902 (+25). I ricoveri sono 256 (+6) di cui 8 in terapia intensiva (tutti vaccinati). In provincia di Imperia i positivi sono 1.999, i ricoverati sono 34 (+3), 2 in terapia intensiva.

I dati di Alisa

Bollettino_Coronavirus,_dati_Alisa-Ministero_del_1_aprile_2022