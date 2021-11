Trovato un cadavere al Passo della Morte di Ventimiglia, domani il recupero

Le operazioni di recupero si terranno domani mattina a opera dei vigili del fuoco, in quanto la zona è particolarmente impervia

Trovato un cadavere al Passo della Morte, domani il recupero

Un cadavere è stato trovato in corrispondenza del Passo della Morte, a Ventimiglia. Trattandosi di un punto solitamente percorso dai migranti, non si esclude quindi che la vittima possa essere straniera. E' stato un escursionista a segnalare il corpo. Le operazioni di recupero si terranno domani mattina a opera dei vigili del fuoco, in quanto la zona è particolarmente impervia. Sul caso indaga la polizia