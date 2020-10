Trovato un terzo cadavere lungo il Roya

E’ stato rinvenuto un altro corpo senza vita dopo quelli trovati in spiaggia a Sanremo e a Ventimiglia. Questa volta il cadavere è stato trovato lungo il Roya in frazione Trucco a Ventimiglia. E’ molto probabile che si tratti anche in questo caso di una vittima della terribile alluvione che si è abbattuta sul ponente ligure e sulla Costa Azzurra con particolari intensità nella valle del fiume Roya.

Seguono maggiori dettagli