Tutti in coda per il tampone ma non se ne fanno più di 250

La decisione ad Imperia dopo i disagi di ieri. Questa mattina sul posto l'assessore alla viabilità Antonio Gagliano e vigili

Dopo le lunghe code di ieri per effettuare i tamponi molecolari ad Imperia, questa mattina erano presenti sia alcuni agenti della municipale che l'assessore alla viabilità Antonio Gagliano il quale ha spiegato che oggi si arriverà ad un massimo di 250 auto. Raggiunto quel numero la sbarra dove si accede in macchina per fare i tamponi verrà abbassata. Già alle prime luci dell'alba erano più di un centinaio le macchine già in coda.

Ieri mattina addirittura la fila di macchine arrivava all'eliporto e alla piscina. Circa il doppio di vetture rispetto ai giorni passati.

Foto