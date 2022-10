Un 56enne la vittima del tragico schianto sull'A10

Indagini sono in corso da parte della polizia stradale sulla dinamica

E’ un automobilista moldavo di 56 anni la vittima del tragico scontro tra un’auto e un camion avvenuto la scorsa notte sull’A10, tra i caselli di Sanremo e Taggia, in direzione Genova, in corrispondenza di uno scambio di carreggiata. La polizia stradale sta indagando per ricostruire la dinamica del tragico incidente. La donna, che si trovava con lui è stata portata in ospedale, così come il conducente del camion, di 32 anni.

Fabrizio Tenerelli