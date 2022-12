Un camion frigo con 900 kg di hashish tra i mezzi crollati con il ponte Morandi

C'era anche un camion frigo con circa 900 chilogrammi di hashish tra i mezzi crollati con il ponte Morandi di Genova la mattina del 14 agosto 2018. 43 persone rimasero uccise e 'ndrangheta e camorra intanto cercavano il modo recuperare il prezioso carico.

Le rivelazioni dell'inchiesta Blu Notte dell'antimafia di Reggio Calabria

Il particolare, mai emerso fino ad oggi è contenuto nell'ordinanza di custodia cautelare dell'operazione "Blu notte" della Dda di Reggio Calabria per la quale sono finite in manette 65 persone (47 in carcere, 16 agli arresti domiciliari e 2 sottoposti all’obbligo di dimora) e altre decine risultano indagate.

Due degli indagati attuali erano a suo tempo intercettati dalla DDA e commentando il video in televisione che mostrava il terribile crollo del Ponte Morandi, dicevano: "Al primo pilone che cade, nel secondo c'è questo camion giallo... Lo vedi benissimo...". Il riferimento è ai 900 chili di hashish "da fottere ai neri". A quanto pare erano a conoscenza del carico in quanto loro erano gli acquirenti e i "neri" erano i trafficanti che glielo avevano venduto e ai quali avevano detto di averlo perso nel crollo. Nelle intercettazioni gli indagati - che si accordano per spartirsi il carico metà a testa - discutono su come recuperare il mezzo con il "fumo" attraverso gli agganci nel mondo del recupero dei rottami.