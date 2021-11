Un ligure su 5 a rischio povertà

Genova

Il report di Legacoop Liguria presentato al congresso di Genova "Nella regione costante deprivazione materiale"

Il 20% dei liguri rischia di oltrepassare la soglia di povertà: questo è il drammatico bilancio presentato oggi da Legacoop Liguria nel congresso genovese delle cooperative sociali.

In Liguria la deprivazione materiale è tra le più alte

Nella nostra regione si registrano, costantemente, tra i dati più alti della deprivazione materiale: si tratta di indicatori come mangiare carne regolarmente, affrontare spese impreviste di media entità o comprare degli elettrodomestici.

Progressivo impoverimento

Analizzando i dati, il presidente di Legacoop Liguria e il suo omologo Legacoopsociali, Mattia Rossi e Alessandro Fega individuano un progressivo impoverimento, che, in Liguria, sarebbe ormai sistemico. Tra le altre cose colpirebbe in maniera assolutamente trasversale per età e ceto sociale. Secondo i due, è in questo scenario che si devono inserire le cooperative sociali, come un grimaldello per scassinare l'avanzata verso la povertà per centinaia di liguri.