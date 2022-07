Un uomo di 69 anni trovato morto in casa a Vallecrosia

Trovato morto in casa a Vallecrosia

Un uomo di 69 anni è stato trovato morto, in casa, a Vallecrosia. Sarebbe deceduto per cause naturali, anche se accertamenti sono in corso per ricostruire la vicenda. E' accaduto, nel tardo pomeriggio. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario e i vigili del fuoco, che hanno aperto casa. L’allarme, infatti, è scattato per il fatto che l’uomo non rispondeva al telefono da questa mattina