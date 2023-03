Un uomo ferito in un incidente in scooter in galleria Francia

L'incidente nella galleria Francia di Sanremo

Un uomo di 70 anni è rimasto ferito in un incidente in scooter avvenuto, verso le 6.20, nella galleria Francia. La dinamica è ancora in corso di ricostruzione, le sue condizioni co dunque non sono gravi. E’ stato soccorso dal personale sanitario e portato in ospedale, dove i medici stanno valutando le sue condizioni.

Fabrizio Tenerelli