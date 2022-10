Un uomo grave in elicottero al Santa Corona, dopo una caduta in scooter

I medici stanno valutando le sue condizioni

Un uomo di 64 anni è rimasto ferito, dopo essere caduto con lo scooter, in strada Cosa, a Imperia. Il personale sanitario ha allertato l’elisoccorso e il ferito è stato trasportato in “codice rosso” all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove i medici stanno valutando le sue condizioni. Accertamenti sono in corso per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Fabrizio Tenerelli