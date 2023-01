Una casa di comunità nel deposito Eiffel

Sottoscritto oggi, presso la Sala Consiliare del Comune di Ventimiglia, il Protocollo d'Intesa per la realizzazione di una nuova Casa di Comunità all'interno dell'ex deposito locomotive Eiffel.

Bagno di autorità per la casa di comunità nell'ex deposito Eiffel

Hanno firmato il documento, alla presenza del Viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Onorevole Edoardo Rixi e del Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, Umberto Lebruto, Amministratore delegato FS Sistemi Urbani (Gruppo FS Italiane), Samuele De Lucia, Commissario Straordinario Comune di Ventimiglia, Nicola Poggi, Direttore Generale Organizzazione Sanità di Regione Liguria, e Luca Filippo Maria Stucchi, Direttore Generale ASL 1 Imperiese.

In comodato d'uso

L'immobile sarà concesso in comodato d'uso gratuito da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) alla ASL 1 Imperiese, che realizzerà la nuova Casa di Comunità oggetto del Protocollo attraverso fondi PNRR, per un importo complessivo di circa 4,5 milioni di euro. La struttura rappresenterà un luogo dove la comunità potrà accedere per poter entrare in contatto con il sistema di assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale.

I dettagli del progetto

Il fabbricato che sarà oggetto d'intervento, si presenta come il tipico edificio di archeologia industriale, con una struttura perimetrale in muratura portante e copertura a doppia falda sostenuta da capriate metalliche e con una superficie interna pari a circa 670 metri quadrati in cui verrà realizzato un soppalco che raddoppierà la superficie.

Una Casa di Comunità che si articolerà su due livelli dando luminosità ai locali centrali ed una continuità fra gli ambienti circostanti al pian terreno.

E proprio al piano terra troveranno collocazione il cupa con annessi locali, la zona di attesa primaria, i box prelievi, i servizi igienici, gli spogliatoi, i depositi e il locale tecnico.

Infine, un vano scala centrale e un montalettighe consentiranno l'accesso al piano intermedio dove sono ospitati gli ambulatori unitamente ad una zona di attesa secondaria.

Casa di comunità e parcheggi: l'accordo con FS

L'accordo siglato in data odierna poggia le sue fondamenta sull'Accordo di Programma sottoscritto il 19 maggio 2014 tra Regione Liguria, Provincia di Imperia, Comune di Ventimiglia, Agenzia del Demanio e Gruppo FS Italiane (FS Sistemi Urbani e RFI) per la riconversione ad usi commerciali, produttivi e urbani di parte dei compendi ferroviari siti nel Comune di Ventimiglia: le aree del Parco Roja, delle stazioni ferroviarie di Ventimiglia e Bevera, del Parco Campasso e del Parco Nervia.

Con la sottoscrizione di tale Accordo, il Gruppo FS Italiane si era impegnato a cedere una serie di aree al Comune di Ventimiglia come anticipazione degli standard per lo sviluppo urbanistico di Parco Roja.

Il 2 maggio 2022, l'area su cui insiste l'ex deposito locomotive Eiffel è stata ceduta, tra le altre, al Comune di Ventimiglia per la realizzazione di tre grandi parcheggi, finanziati dalla Regione Liguria, per un importo di 6,4 milioni di euro.

Le dichiarazioni del viceministro Edoardo Rixi sul progetto

"E' un progetto pilota a livello nazionale, è la prima volta che si fa un’operazione del genere su una proprietà di ferrovie costruendo una casa della salute oltretutto in un edificio storico, che sapete benissimo che con i vincoli che ci sono di carattere conservativo impone anche una capacità anche di persuasione nei confronti delle Sovrintendenze".

"Credo che, da questo punto di vista, abbiamo scelto di confrontarci con la situazione più difficile e ci siamo riusciti, perché oggi non siamo qua a vendere fumo, ma siamo a dire che c’è non solo c’è progetto, c’è il protocollo che verrà sottoscritto, ma c’è anche la data in cui questa struttura dovrà essere aperta, che è la metà del 2025, inizio 2026".

