Vaccini, Toti: "Quasi il 50% dei liguri è immunizzato"

“Quasi il 50% dei liguri è immunizzato con entrambe le dosi di vaccino. Grazie a questo il lieve aumento dei positivi al Covid-19 registrato anche oggi non sta determinando alcun impatto significativo sulle ospedalizzazioni”. Così il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti in merito all’andamento della pandemia sul territorio ieri sera.

Sono infatti sostanzialmente stabili gli ospedalizzati, 44 in tutta la Liguria (uno in più rispetto a ieri) ma con 3 ricoverati in più terapia intensiva.

"L'unica arma è la vaccinazione"

“Per evitare le conseguenze, anche gravissime, del contagio da Covid-19 – sottolinea Toti – l’unica arma efficace è la vaccinazione. Per questo stiamo accelerando il più possibile con la campagna vaccinale come dimostrano i dati. L’appello è rivolto soprattutto ai 50enni che non si sono ancora vaccinati e che, come ha evidenziato anche oggi il professor Bassetti, sono coloro che oggi rischiano maggiormente di dover finire in ospedale, anche in terapia intensiva”.

L’incidenza cumulativa settimanale di casi positivi al Covid-19 ogni 100mila abitanti, la media ligure si attesta a 59 casi (36 nel savonese, 43 nell’area genovese, 66 positivi nello spezzino e 96 nell’Imperiese) considerati anche i turisti residenti in altre regioni (e le persone con residenza sconosciuta).

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, ad oggi sono stati somministrati 1.735.126 vaccini (pari al 94% dei vaccini consegnati). Il 49,4% dei liguri ha effettuato il ciclo completo (746.601 persone) mentre il 65,4% della popolazione ha effettuato almeno una dose di vaccino (988.525 persone). Nella fascia di età 12-17 anni, le prenotazioni effettuate fino ad oggi sono 26.543.

Reciprocità vaccinale

• 2.635 i piemontesi che dal 1° luglio hanno prenotato il richiamo in Liguria

• 749 i lombardi che dal 30 luglio hanno prenotato il richiamo in Liguria

• Dalle 12 del 5 agosto sarà attiva la prenotazione anche per i turisti emiliano-romagnoli che soggiornino in Liguria per almeno 15 giorni