Vaccino: al via con Silvia e Michele la somministrazione della terza dose in Liguria

Comincia oggi in Liguria la somministrazione della dose aggiuntiva o dose booster del vaccino anti-Covid, possibile solo alle persone con il sistema immunitario compromesso per condizioni cliniche o cure particolari. Silvia Fiore di 77 anni e Michele Bianchi di 87, entrambi pazienti oncologici e ricoverati al Galliera, sono stati i primi a ricevere la terza dose sui circa 35mila liguri che rientrano nelle categorie di rischio.

Questa sera alle ore 23 sarà possibile cominciare a prenotare la terza dose sul sito prenotovaccino.regione.liguria.it, e da domattina sugli altri consueti canali (farmacie con servizio CUP, numero verde 800 938 818 e sportelli CUP di Asl e Ospedali). Si consiglia di contattare lo specialista che segue il percorso clinico per valutare le migliori tempistiche per la vaccinazione in base alla propria patologia o alle cure in corso