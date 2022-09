Vele d'Epoca: equipaggi inglesi in lutto per la Regina, fermi in porto a Imperia

Gli equipaggi inglesi sono rimasti fermi in porto

In segno di lutto per la morte della Regina di Inghilterra, gli equipaggi inglesi non sono partiti, oggi, in segno di lutto, per la regata inaugurale delle Vele d'Epoca di Imperia, mentre il Comune di Imperia ha deciso di posizionare la bandiera a mezz’asta.

“Per la vicinanza alle imbarcazioni inglesi presenti e ai tanti equipaggi sulle altre barche - ha affermato il sindaco di Imperia, Claudio Scajola - abbiamo ritenuto, come atto di vicinanza, quello di mettere la bandiera della città di Imperia a mezz’asta. Non è competenza nostra quella della bandiera italiana. E’ una regola nazionale per cui decide Palazzo Chigi”. Ed ha aggiunto: “Le barche immatricolate in Inghilterra hanno deciso oggi di non uscire in mare in senso di vicinanza e rispetto a questo grande personaggio che era la Regina”.

Fabrizio Tenerelli

La video intervista a Scajola