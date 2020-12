Velox in città, in una mattinata 78 multe

Settantotto multe in una sola mattinata. È successo a Sanremo dove il velox di via Marconi in appena 3 ore ha catturato le immagini degli automobilisti indisciplinati, in entrambi i sensi di marcia, che andavano oltre il limite di velocità consentito, facendo scattare le multe. La Polizia Municipale ha dato una risposta, così come riporta il quotidiano La Stampa, alle richieste di maggiori controlli nella strada particolarmente trafficata e dove recentemente c’è stato anche un incidente mortale.

I velox in città sono in totale una decina

In totale in città ci sono 10 velox: 2 in corso Mazzini, 1 in corso Inglesi, 1 in Corso Marconi, 1 in strada Sen. Marsaglia( San Giacomo), 1 in via San Francesco, 2 in via Padre Semeria, 1 in via Solaro e 1 in Corso Cavallotti. I velox sono tutti posizionati in punti strategici dove si sono verificati incidenti gravi