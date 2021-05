Ventimiglia: bar tiene aperto dopo coprifuoco, tensioni tra clienti e forze dell’ordine

Tensioni a Ventimiglia per un locale aperto dopo il coprifuoco

Momenti di tensione si sono vissuti, in tarda serata, a Ventimiglia, per un bar, il Valentina Cafè di piazza Costituente, che ha tenuto aperto, dopo il coprifuoco delle 22. Sul posto sono intervenuti prima alcuni finanzieri della vicina caserma; poi anche polizia (con un mezzo blindato) e carabinieri.

Le forze dell’ordine sono state insultate dai presenti, una sessantina di persone, molte delle quali ubriache hanno intonato cori, non volendosi allontanare dalla piazza.

Non ho chiuso perché è incostituzionale levarci il lavoro – afferma il titolare del Valentina Cafè -. Io non sto infrangendo alcuna legge. Questo è un mio diritto di vita e come si può vedere sulla porta, io ho affisso gli articoli ben esposti. Noi non stiamo facendo niente di male, è gente normale che vuole riprendersi la vita. Nessun Dpcm ha più valore della costituzione italiana”. Dopo la mezzanotte, alla fine il corteo di persone si è sciolto.

