Ventimiglia come la zona povera di Napoli: Mazzoni spiega in un video perché lo ha detto

Il dj di Radio 105 spiega il perché di quelle parole che tanto hanno infastidito i ventimigliesi

“Il mio era un paragone, una battuta, non ho insultato Ventimiglia, ma la città in cui risiedo che è Miami che ha dei problemi a livello strutturale pazzeschi. Siccome siamo in diretta mi è venuto in mente un’immagine di Ventimiglia quando ci sono passato qualche anno fa sul confine dove c’erano tutti sti cavi che penzolavano dalle finestre. Tante città italiane e americane hanno dei problemi evidenti. Io ho fatto una semplice battuta in un programma comico”.

E’ con una breve storia su Instagram che Marzo Mazzoni

dj di Radio 105 intende spiegare quelle parole che tanto hanno infastidito i ventimigliesi (e i napoletani), quando durante una trasmissione ha affermato: “Ieri abbiamo avuto sto piccolo incidente. Un roditore ha deciso di mordicchiare un cavo, dove si trova la sede vecchia di Radio 105 è una zona un po' così. E' la Ventimiglia americana, per farvi capire. Hai presente Ventimiglia, che quando arrivi a Ventimiglia hai tutti sti cavi sospesi in aria, sembra un po' la zona povera di Napoli. Miami ha questo angolo meraviglioso, che è stato ricostruito…”.

Insomma in una botta sola ha mancato di rispetto a Ventimiglia, Napoli e Miami, quest’ultima la città in cui vive. Se a Miami e a Napoli se la siano presa non lo sappiamo, a Ventimiglia sicuramente qualcuno ha storto il naso.