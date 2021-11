Ventimiglia piange la morte dell'ex broker George Larsen 57 anni, sabato i funerali

A LUI VENEN DEDICATO UN MURALES

Era molto amato per la sua bontà e generosità. A lui il quartiere di Roverino ha dedicato un murales che corre lungo i binari della ferrovia

George Larsen era di origine tedesca, ma ormai naturalizzato italiano

Saranno celebrati, sabato prossimo (13 novembre), alle 14.30, al cimitero di Roverino, a Ventimiglia, i funerali di George Larsen, 57 anni, da tutti conosciuto come "Gheo", tedesco di origine, ma da anni ormai naturalizzato italiano. Ex broker di fama internazionale, decise di lasciare il mondo della finanza per vivere a più stretto contatto con la natura, in particolare la zona delle Calandre.

Era molto amato per la sua bontà e generosità. A lui il quartiere di Roverino ha dedicato un murales che corre lungo i binari della ferrovia con scritto "Geo Land" e a cui hanno aggiunto "Rest in peace in your land". Lascia la figlia di 7 anni e la mamma che ultimamente si era trasferita a Ventimiglia per vivere accanto al figlio.