Ventimiglia: principio di incendio in un’abitazione, a Imperia brucia una palma

Principio di incendio

Un principio di incendio si è registrato, in via Cavour (civico, 98), a Ventimiglia, nella camera da letto di un appartamento. Le cause non si conoscono ancora e sul poto sta lavorando una squadra dei vigili del fuoco del locale distaccamento. Una donna è stata portata in ospedale s scopo cautelativo. A Imperia nella notte è bruciata una palma, in via Filippo Airenti, a Porto Maurizio. Nel rogo sono andate in fiamme anche delle piante. Non si esclude in questo caso l’ipotesi dolosa.

