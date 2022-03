campagna vaccinale

Le dichiarazioni a caldo: “Oggi mi sono convinta anche grazie al supporto dei miei figli”.

Alla campagna vaccinale in Liguria si aggiunge il vaccino proteico Novavax.

Viviana e Guido i primi vaccinati con Novavax

Si chiamano Viviana e Guido, rispettivamente 66 e 65 anni, tra primi vaccinati con Novavax in Liguria. Questa mattina alla Sala Chiamata del Porto hanno ricevuto la loro prima dose del nuovo vaccino a base proteica la cui somministrazione è iniziata oggi. “Oggi mi sono convinta anche grazie al supporto dei miei figli”, spiega Viviana” e Guido ribadisce “Mi sono vaccinato per recuperare la mia socialità e rivedere I miei amici”. Sono circa 100 le persone che si sono prenotate per la giornata di oggi per ricevere la prima dose del nuovo vaccino che sarà somministrato nei diversi hub attraverso linee dedicate.