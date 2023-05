Volontari salvano capriolo incastrato in recinzione con una zampa

Il capriolo femmina era anche in gravidanza

I volontari del soccorso veterinario della Val Nervia hanno salvato un capriolo femmina (tra l’altro in gravidanza), che è rimasto ferito a una zampa, dopo essere rimasto incastrato in una recinzione, a Soldano, in val Crosia. L’animale è stato liberato, curato e messo al sicuro, in attesa che venga recuperato dal centro dedicato alla fauna selvatica.

Il video

Fabrizio Tenerelli