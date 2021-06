Vaccini: in Liguria stop a Johnson agli under 60 

Dopo la decisione del Comitato Tecnico Scientifico nazionale di sospendere l'uso del vaccino AstraZeneca nelle persone con meno di 60 anni, e la relativa decisione di interrompere la somministrazione del vaccino ai liguri under 60, arriva lo stop in Liguria anche alla somministrazione del vaccino Johnson&Johnson agli under 60. Alisa, recepito il verbale del CTS di venerdì 11 giugno, ha immediatamente inviato a tutte le Aziende sociosanitarie e ospedali della Liguria l'indicazione per l’impiego del vaccino Johnson esclusivamente nei soggetti di età superiore a 60 anni.

Tutte le persone under 60 che avevano in programma la somministrazione del vaccino Johnson, manterranno l’appuntamento ma saranno vaccinate con un prodotto mRNA.