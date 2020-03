Zona Rossa: in Italia si entra solo con un “giustificato motivo”

Zona Rossa

E’ necessario avere un “giustificato motivo” per entrare in Italia dalla Francia, al confine italo francese di Ventimiglia, in provincia di Imperia. Una regola che vale per tutti: italiani o stranieri che siano. I controlli vengono effettuati dalla polizia, ma soltanto a campione in quanto le frontiere sono aperte e pertanto non vengono controllati tutti i veicoli. E’ quanto emerge in questo primo giorno di applicazione della “zona rossa” sull’intero territorio nazionale nazionale.

A ciascun automobilista fermato alla frontiera viene chiesto di compilare un modulo di autocertificazione, in cui si spiegano i motivi dell’ingresso in Italia. Il transito, inoltre, viene autorizzato soltanto per ragioni sanitarie o di lavoro. Esempio: i tanti francesi che vengono in Italia per acquistare sigarette o generi alimentari non possono entrare. Su ciascuna autocertificazione, inoltre, verranno effettuati dei controlli e nel caso in cui le motivazioni dovessero risultare false, scatta la segnalazione all’autorità giudiziaria. Nessun problema, invece, per le auto che escono dall’Italia.

