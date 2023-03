Gli eventi dell'ultima domenica di marzo in Riviera

Appuntamenti per grandi e piccini oggi nella nostra provincia

Gli eventi di oggi, domenica 25 marzo

DIANO MARINA

Facoltà Plastica

Fino al 16 aprile nella Sala Mostre e Convegni Falchi del Palazzo del Parco è visitabile la mostra “Facoltà Plastica” degli artisti Piero Gilardi e Pino Pinelli. La esposizione è aperta tutti i giorni ore 16/19, domenica e festivi su appuntamento. Vernissage oggi alle ore 17.

DOLCEACQUA

Mercatini

Dalle ore 9 in in piazza Garibaldi mercatino del brocante e mercatino del biologico e dell’Artigianato in piazza Mauro

IMPERIA

Per i piccoli

Alle ore 09.30 alla Libreria Ragazzi concerti per bambini dai 0 ai 11 anni secondo il format MUSA-ConcertsTM a cura di Roberta Garrione, Insegnante AIOAM. Per prenotazioni, 347 5648509 ( WhatsApp)

Conferenza

Alle ore 16 all'Oratorio di santa Caterina, nell'ambito del ciclo di conferenze “PortOneglia - Ricordi dal passato”, conferenza sui risultati dello studio di Gabriella Badano sul periodo tra i secoli XIX e XX, sui giardini imperiesi realizzati allora

Musica live

Alle ore 21, al Teatro dell’Attrito concerto di Giorgio Canali in “Rossosolo”.

OSPEDALETTI

Casa Laura

Visita della Casa e Collezione Laura a Villa San Luca (via Camillo Benso Conte di Cavour 40) con visite guidate e turni alle ore 10.00, 11.30, 14.00, 15.30 e 17.00 (prenotazione obbligatoria)

Concerto

Alle ore 16 nella Chiesa del Cristo Risorto concerto vocale sacro con gli allievi della classe adulti di canto classico dell' AD Vocal Studio di Ventimiglia, diretto dal Maestro Dario Amoroso.

PERINALDO

Giornate FAI di Primavera

Dalle ore 10 alle 18 visita del paese a cura della delegazione FAI di Imperia insieme al Gruppo FAI Giovani di Imperia.

PIEVE DI TECO

Antiquariato

Dalle ore 8 alle 19 mercatino dell’antiquariato sotto i portici medievali, nelle piazze del paese e via Garibaldi

SAN BIAGIO DELLA CIMA

Migranti nel tempo

Alle 17 nei Locali de U Bastu, ultimo appuntamento de “Storie dell'Italia interna”, organizzato dall'associazione Amici di Francesco Biamonti, presentazione libro “Migranti nel tempo” di Paola Maccario (De Ferrari Editore). Introduce Dorlana Valesini. Segue piccolo momento conviviale. ingresso libero

SANREMO

Sanremoinfiore, omaggio a Italo Calvino

Due giorni dedicati al fiore con un percorso tra installazioni, esposizioni e infiorate in vari punti della città, organizzazione di Comune di Sanremo e Camera di Commercio Riviere di Liguria, con la collaborazione di The Mall.

TRIORA

Museo

Il Museo Etnografico e della Stregoneria è aperto tutti i giorni ore 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche ore 10.30/12

VENTIMIGLIA

Mostra

Fino al 16 aprile al Centro Culturale San Francesco è visitabile la mostra-evento dal titolo “La ferrovia della Val Roia – Le chemin de fer de Monsieur Biancheri - Uno sguardo alle comunicazioni del passato - Prospettive per il futuro”. Apertura 15.00-19.00

Museo Balzi Rossi

Il Museo dei Balzi Rossi è aperto dal martedì alla domenica con orario 8.30-19.30. Per prenotare è possibile telefonare allo 0184/38113. Biglietto combinato a 8€ che consente di visitare, oltre al Museo dei Balzi Rossi anche anche l'Area Archeologica di Nervia - Città romana di Albintimilium a Ventimiglia e il Forte Santa Tecla a Sanremo. Per i minori di 18 anni l'ingresso è gratuito