La Liguria celebra domenica 18 la XXIII giornata della cultura ebraica

Domenica la Giornata Europea della Cultura Ebraica

E' in programma, domenica 18 settembre, la ventitreesima Giornata Europea della Cultura Ebraica, la manifestazione che ogni anno apre alla cittadinanza le porte di Sinagoghe, musei e altri siti ebraici, con centinaia di appuntamenti, nel nostro Paese in ben centodue località distribuite in sedici regioni, da nord a sud alle isole.

L’iniziativa, coordinata e promossa in Italia dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane

e alla quale aderiscono ventisei Paesi europei, ha quest’anno quale tema a fare da fil rouge tra tutti gli eventi il “Rinnovamento”. Un invito a pensare nuovi modelli di convivenza e di sviluppo, di fronte alle grandi e difficili sfide del nostro tempo.

Eventi sono previsti anche a Genova. La Giornata prenderà il via la mattina del 18 settembre alle ore 10.15 nella Sinagoga di Via Bertora 6, con l'accoglienza del pubblico e i saluti del Rabbino Capo di Genova Giuseppe Momigliano e della Presidente della Comunità Ebraica di Genova Raffaella Petraroli Luzzati. Alle ore 11.00 si terrà l'incontro dal titolo "Orgoglio e pregiudizio: la sfida dello studio al femminile tra rinnovamento e tradizione", al quale prenderanno parte Paola Abbina Ascoli, cultrice di materie ebraiche, in collegamento da Haifa con Michela Bompani, giornalista del quotidiano “la Repubblica” e Ariel Dello Strologo, Consigliere della Comunità Ebraica di Genova.

Nel pomeriggio, alle 15.30 si svolgerà la visita guidata alle Sinagoghe

con Ariel Dello Strologo e Francesco Orsi, Consiglieri della Comunità Ebraica di Genova (Prenotazione obbligatoria alla mail info@cegenova.it). Alle ore 16,45 Rav Giuseppe Momigliano, Rabbino Capo della Comunità Ebraica di Genova, parlerà sul Tema: "La normativa ebraica a confronto con i problemi e i processi di cambiamento dell'epoca contemporanea". Alle 17,30 spazio alla musica con il concerto "Shabbat Shalom - Canti e parole di vita" a cura dell' Associazione Culturale Pasquale Anfossi: un percorso musicale dedicato ai canti ebraici, dall'antichità ad oggi, dal Medioriente all'Occidente, attraverso la tradizione

dello Shabbat.

Gli eventi saranno trasmessi in diretta online sulla pagina Facebook: https://www.facebook.com/cegenova

Alle ore 14.00 si terrà inoltre una visita guidata al Cimitero Ebraico di Staglieno (Piazzale Giovanni Battista Resasco). I visitatori saranno accompagnati da Gabriella Sonnewald, Consigliere della Comunità Ebraica di Genova, Lidia Schichter e Fabrizia Scortecci, guide turistiche di Dalet Tracce e Percorsi di Memoria (Prenotazione obbligatoria alla mail genovatracce@gmail.com)

Per informazioni: Comunità ebraica di Genova, Tel. 010 8391513, Mail. info@cegenova.it

La Giornata Europea della Cultura Ebraica

è un appuntamento ormai consolidato, che nel nostro Paese, come sostenuto dall’AEPJ, l’Associazione europea per la preservazione e la valorizzazione del patrimonio ebraico e organizzazione “ombrello” della Giornata, vanta il primato di edizione più ampia e riuscita in Europa.

Ogni anno infatti partecipano nella sola Italia decine di migliaia di visitatori, che aderiscono all’invito a scoprire un patrimonio culturale di notevole interesse storico, archeologico, architettonico, artistico, che per un giorno diventa fruibile all’unisono, grazie alla virtuosa collaborazione tra Comunità Ebraiche, Istituzioni, Enti locali e Associazioni attive sul territorio.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.ucei.it/giornatadellacultura e sui canali social: Facebook Giornata Europea della Cultura Ebraica e Instagram Giornata della Cultura.