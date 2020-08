Marzia Taruffi conquista Riva Ligure nella rassegna Sale in Zucca

Un pubblico numeroso ha partecipato ieri sera, giovedì 20 agosto, all’incontro della Rassegna “ Sale in Zucca” a Riva Ligure, che ha avuto come protagonista Marzia Taruffi per la presentazione del suo romanzo d’esordio “ D’indaco era il mare ”. (De Ferrari Editore).

Marzia Taruffi presenta il romanzo d’esordio a Riva

Introdotta da Marino Magliani – scrittore apprezzato a livello internazionale – e dal curatore della Rassegna – il giornalista Claudio Porchia – l’autrice ha raccontato la nascita del libro e come nella narrazione si rifletta la sua lunga esperienza di giornalista, che l’ha portata ad osservare da dietro le quinte vite ed emozioni dei protagonisti della vita economica e politica della nostra provincia. Un racconto dove la realtà supera la fantasia ed il titolo indica l’esatto momento in cui non si può tornare indietro, quando il mare di tinge d’indaco nel rosso del tramonto e si deve assumere l’ultima decisione: quella in cui si compie il proprio destino e quello delle persone che costituiscono il proprio universo. Hanno presenziato alla presentazione anche il sindaco di Riva Ligure, Giorgio Giuffra, e l’assessore al Turismo e Cultura, Francesco Benza.

“Promuovere il territorio e rilanciare il turismo”

“ Questa Rassegna vuole essere una vetrina culturale aperta a tutti e, grazie alle proposte letterarie, crediamo sarà in grado anche quest’anno di stimolare l’attenzione e l’interesse di residenti e turisti. – Ha spiegato l’ Assessore al Turismo Benza – Si tratta di un’iniziativa per noi di grande valenza culturale, poichè crediamo che la cultura rappresenti uno strumento per promuovere il territorio e per rilanciare il turismo”.

La rassegna

La rassegna ” Sale in Zucca”, giunta alla 6° edizione, sotto la Direzione Artistica di Claudio Porchia, propone con cadenza settimanale incontri per parlare, discutere, stare insieme e confrontarsi su temi di grande attualità, inseriti nel calendario estivo del Comune di Riva Ligure, che può fregiarsi del prestigioso riconoscimento di “Città che legge”. La prossima presentazione del romanzo ” D’indaco era il Mare” con Marzia Taruffi, sarà nell’ambito del “Bordighera Book Festival”, sabato 29 agosto alle ore 16.45 al Buga Buga di Bordighera.

