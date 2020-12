“Non ci fermeremo mai” l’emozionante video della maestra di sci di Limone Piemonte

Il video della maestra di sci di Limone Piemonte, la 29enne Sara Tammaro, è da giorni virale su Instagram. E’ un inno a ripartire a non mollare mai dopo la devastazione dell’alluvione del 2 ottobre scorso. Un video emozionale con la sua voce in sottofondo, che inizia davanti alla villetta in bilico sul Rio San Giovanni a Limone Piemonte (abbattuta lo scorso 13 novembre) e Sara che dopo aver risalito le piste desolatamente senza neve con gli sci in spalla si lancia verso valle ripresa da un drone.

We never stop. Noi non ci fermiamo mai

“Non puoi mai sapere quanto velocemente il tuo mondo possa cambiare. Quando i tuoi sogni sono spazzati via come strade, case, piste da sci. Puoi solamente rimetterti in piedi, e incominciare a correre. Non ci fermeremo” dice la voce in sottofondo del video “We never stop” che sono anche le ultime parole di Sara al termine dell’emozionante discesa. Il video è sottotitolato in italiano ed è stato pubblicato da Sara Tammaro, maestra di sci nata a Limone piemonte un paio di giorni fa. Lei insegna a Courchevel (Trois Vallées, Savoia francese) e ha un passato agonistico di tutto rispetto a livello nazionale. Per la realizzazione del video – le cui riprese risalgono ai primi di novembre – è stata supportata da un amico di vecchia data ed ex compagno di scuola, Daniele Castellaro, noto in Riviera per la sua attività professionale come pilota di droni, per la quale fa base ad Albenga.

A Limone nel frattempo si sono rimboccati le maniche. Le piste e gli impianti sono a buon punto, la neve è finalmente arrivara e si speradi poter riaprire dopo l’Epifania.