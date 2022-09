Si è conclusa col botto la stagione estiva della Filarmonica di Ventimiglia

Si è conclusa la stagione della Filarmonica di Ventimiglia

Si è conclusa la stagione estiva dell’Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia con la partecipazione al festival nazionale bandistico di Castellamonte che ha visto l’associazione Ventimigliese come unica rappresentante della regione Liguria.

"È stata una stagione piena di impegni e piena di soddisfazioni sia in Italia che all’estero - dice il maestro Franco Cocco - con una partecipazione seria e puntuale che ha cercato di portare alto il nome di Ventimiglia in tutti gli eventi che ci ha visto coinvolti. Un ringraziamento va ai musicisti e ai nostri insegnanti che da tutto l’anno non hanno mai smesso di seguire i nostri corsi di musica e le prove/laboratori musicali che teniamo settimanalmente".

E aggiunge: "Questa stagione si è conclusa dando il via al nuovo anno scolastico che porterà a nuove prove e progetti in previsione della stagione Invernale. Inoltre da ottobre riprenderà nuovamente il nostro Laboratorio di Musica d’Insieme totalmente gratuito a numero chiuso tenuto dal Mº Luigi Cocco. Laboratorio che nasce con lo scopo di insegnare ai ragazzi il “suonare assieme” con il fine di inserirli all’interno delle fila della Filarmonica di Ventimiglia".