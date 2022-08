Tutto pronto per "Seconda stella a destra"

Si giunge al sesto appuntamento con "Seconda stella a destra...Libriamoci tra sapori e profumi a Perinaldo", in cui Laura Guglielmi parlerà di un interessante personaggio.

Conosciamo la scrittrice

Nata a Sanremo, abita a Genova, dopo aver trascorso alcuni anni a Roma, Dublino e Londra. Ha lavorato per le pagine culturali Il Secolo XIX e ha diretto il web magazine www.mentelocale.it. Ha collaborato anche con Radio Rai, D-la Repubblica delle donne, e TuttoLibri – La Stampa.

Nel 1999 ha curato una mostra fotografica su Italo Calvino, che è approdata anche alla New York University, invitata dalla figlia dello scrittore, Giovanna. Per la Regione Liguria, ha ideato i Parchi Culturali e Letterari, e nel 1996 è stata responsabile delle celebrazioni montaliane. Tante le pubblicazioni sul rapporto tra letteratura e paesaggio.

Nel 2019 ha pubblicato, per la Newton Compton ottanta storie sul capoluogo ligure. I suoi racconti sono usciti su antologie e riviste. Esperta di giornalismo culturale e di media digitali, insegna all’Università di Genova. La trovate anche sul suo sito www.lauraguglielmi.it.

Protagonista dell'evento è Constance Lloyd

“Lady Constance Lloyd. L’importanza di chiamarsi Wilde” è il titolo del libro che presenterà l'autrice Laura Guglielmi all'incontro di "Seconda stella a destra".

Molti ne ignorano l’esistenza, altri la considerano una vittima di suo marito: niente di tutto questo - afferma l'autrice - Constance Lloyd, moglie di Oscar Wilde, fu una donna libera, colta, ironica e impegnata in battaglie sociali importanti con un’insaziabile sete di conoscenza. Fu scrittrice, giornalista e attivista; una figura femminile che deve ancora trovare la sua giusta collocazione nella Storia. Sepolta nel cimitero di Staglieno a Genova, ha vissuto a Sori, Bogliasco e Nervi. Anche la Liguria è protagonista con una cinquantina di pagine dedicate al soggiorno di Constance nella Riviera di Levante.

Info sull'incontro

L'appuntamento con la scrittrice Laura Guglielmi è fissato per venerdì 26 agosto, alle ore 18, nella Sala Consiliare del Comune di Perinaldo.

Leggi gli altri articoli QUI.