Un pullman da Pontedassio per visitare l'opera "In Coena Domini” ispirata al Cenacolo di Da Vinci

Inaugurazione a Villa Guardia della preziosa scultura lignea del Cinquecento

Grande fermento a Villa Guardia per l’esposizione della preziosa scultura lignea cinquecentesca rappresentante il Cenacolo e ispirata al celebre capolavoro di Leonardo da Vinci che inaugurerà la riapertura ufficiale del Museo Diocesano di Albenga venerdì 31 marzo. Ma già nel pomeriggio di giovedì 30 marzo ci sarà una gradita sorpresa. L’associazione Formae Lucis, in collaborazione con il Museo Diocesano e la Parrocchia di Villa Guardia hanno infatti organizzato una visita esclusiva in anteprima per gli abitanti di Pontedassio e in particolare di Villa Guardia.

Il parrocco Don Matteo Boschetti, attivissimo membro di Formae Lucis, ha organizzato un pullman che partirà alle ore 14.45 dalla zona sopra il campo sportivo di Pontedassio alla volta di Albenga.“Ho pensato al pullman innanzitutto per dare anche agli anziani senza mezzi di trasporto la possibilità di ammirare il Cenacolo esposto al Museo Diocesano. Poi perché credo non ci sia occasione migliore per condividere questo momento di lustro culturale con tutta la comunità. I partecipanti potranno visitare, divisi a piccoli gruppi, il Battistero, il Museo diocesano e il Cenacolo con le spiegazioni di valenti esperti di arte. Un’occasione unica dunque” spiega don Matteo. Interverranno S.E. Rev.ma Mons. Guglielmo Borghetti, Don Danilo Galliani e il dott. Alfonso Sista. Il compianto ligneo cinquecentesco è opera di uno sculturo del Piemonte ed è caratterizzato dai mezzibusti in legno finemente intagliato e dipinto di Gesù e dei dodici apostoli nell’atto evangelico del’Ultima Cena, con la medesima posizione e prospettiva utilizzata da Leonardo da Vinci per il suo capolavoro. L’esposizione dell’opera “In Coena Domini” inizierà venerdì 31 marzo e si protrarrà fino al 1 ottobre 2023. È possibile prenotare la visita al museo inviando una mail a museodiocesano@diocesidialbengaimperia.it. I biglietti sono acquistabili direttamente alla biglietteria del museo diocesano, allo IAT di Albenga o chiamando il numero: +39 347 8085811. Questi gli orari di apertura del museo: martedì-sabato: 9.30-13/14.30-18.30. Chiuso il lunedì.