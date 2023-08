Bando per impianti energetici da fonti rinnovabili per piccole imprese

Il bando di Regione Liguria per la Produzione di Energia da Fonti Rinnovabili per promuovere Incentivi volti all’incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili destinati alle Micro, PMI liguri che realizzino o ammodernino impianti da fonti rinnovabili per migliorare l’efficienza energetica della loro attività, è stato approvato nella seduta di Giunta Regionale del 4 agosto.

Con questa misurala Regione Liguria finanzia la realizzazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile, destinati all’autoconsumo e all'accumulo dell'energia prodotta, quali il solare fotovoltaico, il mini-eolico (maggiore di 20KW), il mini idroelettrico, il solare termico, il geotermico, gli impianti a biomasse.

Il bando, a valere sulla misura dell’azione 2.2.1 del PR FESR 2021-2027, consentirà alle aziende interessate di ottenere un sostegno finanziario regionale, in parte a fondo perduto e in parte a prestito a copertura dell'80% dell'investimento, con un interessante abbattimento del costo di garanzia per sostenere la produzione, l'immagazzinamento e l'autoconsumo di energia.

L’investimento minimo previsto è di 20 mila euro per le microimprese e 60 mila per le PMI. Investimento ammissibile massimo 1.500 mila euro.

In particolare sono ammissibili interventi per: la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili e le apparecchiature interconnesse (macchinari, inverter, componentistica e strutture per il montaggio), fornitura e posa in opera di sistemi di accumulo, connessione alla rete elettrica nazionale e spese finalizzate alla realizzazione del progetto quali acquisto di programmi informatici, opere edili, studi di fattibilità, progettazione, indagini geologiche e geotecniche, direzioni dei lavori e sicurezza, collaudi tecnici-amministrativi e consulenze.

Sono anche ammissibili opere di re-powering finalizzate ad aumentare la resa di impianti già esistenti e la sostituzione dell’impianto termico con di pompe di calore collegate all’impianto ad energia rinnovabile.

Le imprese interessate possono far domanda esclusivamente on line, accedendo al sistema “Bandi on line” di Filse, dal 22 settembre al 6 ottobre 2023. A partire dal 6 settembre sarà attiva la modalità off-line per iniziare a predisporre la candidatura.

Questo bando, che copre una vasta gamma di fonti rinnovabili, rappresenta un'opportunità significativa per le Micro e PMI in quanto sono ammesse tutte le tipologie di impresa, anche i comparti dell'artigianato, del commercio, della ristorazione e dell'accoglienza alberghiera.

Le attività dovranno essere completate e rendicontate entro il 31 ottobre 2024.

E’ proprio per permettere a tutti gli imprenditori, potenziali fruitori di questo bando, di avere tutte le necessarie informazioni Il Direttore di CNA Imperia, Luciano Vazzano, comunica che lunedì 7 agosto alle h. 18.00 CNA ha organizzato in collegamento on line (anche nella sala riunioni di CNA a Sanremo) un webinar dedicato.